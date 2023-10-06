Казанский подросток получил смертельный удар током на цистерне грузового поезда

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центрального МСУТ СКР

В пятницу, 6 октября, 14-летний подросток скончался после удара током на цистерне грузового поезда в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России

— Предварительно установлено, днем 06 октября 2023 года 14-летний подросток взобрался на цистерну грузового поезда, стоявшего на железнодорожных путях на 794 километре 6 пикет перегона «Восстание — Дербышки» Горьковской железной дороги ОАО «РЖД». В результате своих опасных действий несовершеннолетний получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами. От полученных травм подросток упал на землю и скончался, — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

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Айрат Назипов