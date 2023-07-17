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В Татарстане мужчина погиб на железной дороге

19:41, 17.07.2023 1
В Татарстане мужчина погиб на железной дороге
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана утром 17 июля на остановочном пункте 766-й км Горьковской железной дороги в пгт Васильево на железной дороге погиб местный житель, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Мужчина был смертельно травмирован электропоездом. Машинист пытался предотвратить наезд: он применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 июл
    Когда тамже также погиб художник Костя Васильев, то почему-то официальной проверки не было!
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