В Татарстане мужчина погиб на железной дороге
В Зеленодольском районе Татарстана утром 17 июля на остановочном пункте 766-й км Горьковской железной дороги в пгт Васильево на железной дороге погиб местный житель, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Мужчина был смертельно травмирован электропоездом. Машинист пытался предотвратить наезд: он применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал.
Сейчас проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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