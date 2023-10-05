Прививку от гриппа сделали почти 20% татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане прививку против гриппа по состоянию на 5 октября сделали 731 877 человек. Это 18,3% от общей численности населения, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Привиты почти треть татарстанцев от плана — 30,2%, подсчитало «Реальное время». Всего в регионе намерены вакцинировать против гриппа 2 421 486 человек, или почти 60% населения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным официальной статистики, в январе — июле 2023 года коэффициент заболеваемости гриппом в Татарстане вырос в 10,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев в республике зарегистрировали 2 838 случаев заражения им.



В конце августа в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике стабильна. Показатель находился ниже эпидпорога на 12%.



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Татьяна Демина