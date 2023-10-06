Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих в Казани присвоили имя Шарифа Еникеева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих в Казани присвоили имя Шарифа Еникеева. Решение принято кабмином Татарстана по предложению Министерства культуры республики.

Полное наименование теперь выглядит следующим образом — государственное бюджетное учреждение культуры Татарстана «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Ш.К.Еникеева».

Министерству культуры региона поручено в течение 60 дней внести изменения в устав учреждения. Срок исчисляется в рабочих днях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Шариф Еникеев родился 8 августа 1911 года в деревне Каргалы Башкирской АССР в многодетной крестьянской семье. В 1926 году он потерял зрение, после чего он попал в Казанскую школу для слепых детей. Образование он также получил на историческом факультете Казанского педагогического института, работал учителем истории в школах города.



Шариф Еникеев создал татарский алфавит по системе Брайля. Его разработку утвердили в качестве официального шрифта для рельефно-точечных изданий литературы на татарском языке. Он действует до сих пор.



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Татьяна Демина