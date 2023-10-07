За сентябрь в ПФО усугубился дефицит сотрудников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В сентябре количество вакансий в ПФО увеличилось на 3%. В свою очередь, число резюме уменьшилось на 1%, сообщают аналитики HeadHunter.

В первый осенний месяц на одну вакансию в Поволжье приходилось 3,2 вакансий. Месяц назад этот показатель был выше на 0,1 пункта.

Самая сложная ситуация среди регионов ПФО сложилась в Марий Эл, Чувашии, Кировской и Нижегородской областях — в этих регионах на вакансию приходилось 2,6 резюме. Наименьший кадровый дефицит был зафиксирован в Оренбургской области (4,1 резюме на рабочее место). В Татарстане на вакансию приходится 3,2 резюме.

По России в сентябре на вакантное место приходится 3,3 кандидата, что на 0,1 пункта меньше, чем в августе.

realnoevremya.ru (архив)

Наибольшая нехватка персонала наблюдается в отраслях розничной торговли и автомобильного бизнеса (по 1,5 резюме на вакансию), рабочего персонала (1,9 резюме на вакансию), специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов (2,3 резюме на вакансию). Также работодатели активно ищут сотрудников сферы транспорта, логистики и перевозок (2,4 резюме на вакансию), медицины и строительства (по 2,6 резюме на вакансию), туризма и гостеприимства (2,8), производства (2,9 резюме на одну вакансию).



Напомним, в сентябре сообщалось, что потребность в рабочих кадрах в России достигла пика, и удовлетворить ее только за счет безработных и ищущих работу невозможно.



— Сейчас как никогда существует огромная потребность в рабочих кадрах. Этот процесс начался, конечно же, не сейчас уже. Наверное, на протяжении последних 10 лет мы фиксировали постоянные рост потребности вакансий в сфере рабочих профессий. Сейчас он, по сути дела, достиг пика, — заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.



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Галия Гарифуллина