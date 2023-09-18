Роструд: потребность в кадрах достигла своего пика

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Потребность в рабочих кадрах в России достигла пика, и удовлетворить ее только за счет безработных и ищущих работу невозможно. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.



— Сейчас как никогда существует огромная потребность в рабочих кадрах. Этот процесс начался, конечно же, не сейчас уже. Наверное, на протяжении последних 10 лет мы фиксировали постоянные рост потребности вакансий в сфере рабочих профессий. Сейчас он, по сути дела, достиг пика, — приводит ТАСС его слова.

Ян Талбацкий указал, что больше всего вакансий — в производственном секторе. По его словам, закрыть потребность в кадрах можно с помощью выпускников СПО.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минцифры России оценивает дефицит кадров в IT-отрасли страны в 500—700 тысяч человек. Потребность в специалистах еще сохраняется, несмотря на увеличение кадровой базы: количество сотрудников в IT-компаниях за прошлый год выросло на 13%. Всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек.



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Маргарита Головатенко