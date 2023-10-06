Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели яблоки, огурцы и соль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в конце сентября — начале октября подешевели свежие огурцы, яблоки, соль и некоторые другие продукты питания. Без изменений за неделю осталась средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 58,75 рубля за один килограмм.

Заметнее всего в Татарстане с 25 сентября по 2 октября подешевела морковь. Средняя цена за неделю уменьшилась на 4,84%, до 32 рублей за килограмм.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На другие продукты питания динамика снижения средних цен с 25 сентября по 2 октября сложилась следующим образом:

свежие огурцы — на 1,85%, до 91,94 руб./кг;

яблоки — на 1,42%, до 107,96 руб./кг;

мороженая неразделанная рыба — на 1,17%, до 219,36 руб./кг;

соль — на 1%, до 13,8 руб./кг.

Также в республике подешевели сметана, творог, макароны из пшеничной муки высшего сорта, твердые, полутвердые и мягкие сыры. Минимально за неделю снизились средние цены на вареную колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено, сосиски и сардельки, подсчитали в Татарстанстате.



Также в Татарстане, помимо моркови, с 25 сентября по 2 октября подешевели и другие овощи из «борщевого набора». Средняя цена картофеля уменьшилась на 3,32%, столовой свеклы — на 3,26%, а репчатого лука — на 0,43%.

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Татьяна Демина