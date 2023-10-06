За неделю в Татарстане подешевели почти все овощи «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В конце сентября — начале октября в Татарстане зафиксировали снижение средних цен почти на все овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Исключение — свежая белокочанная капуста, которая подорожала на 0,68%, до 26,9 рубля за один килограмм.

Лидером по снижению средней цены с 25 сентября по 2 октября из «борщевого набора» стала морковь. Она подешевела на 4,84%, до 32 рублей за килограмм.

На 3,32% за неделю снизилась средняя цена картофеля — до 24,06 руб./кг. Столовая свекла подешевела на 3,26%, до 29,52 рубля, а репчатый лук — на 0,43%, до 29,53 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, с 18 по 25 сентября в Татарстане из «борщевого набора» подешевели морковь (-7,55%), лук (-2,73%), картофель (-1,7%) и столовая свекла (-1,25%). Подорожала за этот период капуста — на 2,11%.



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Татьяна Демина