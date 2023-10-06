Kyodo: в японском Саппоро решили отказаться от проведения Олимпиады в 2030 году
Японский город Саппоро принял решение отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году из-за низкой поддержки инициативы среди местных жителей. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Как уверяет издание, «этот шаг произошел на фоне широкомасштабных скандалов со взяточничеством и фальсификациями на торгах вокруг Токийских игр».
Уточняется, что мэр города Кацухиро Акимото не подтвердил информацию о том, что заявку на проведение спортивных игр было принято отозвать. По его словам, 11 октября он встретится с президентом Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой в Токио, чтобы «поговорить о том, как нам следует действовать».
Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году. По данным агентства, город уже имеет часть необходимых инфраструктурных и спортивных объектов.
В июне исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что комитет еще не принял решения касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Месяцем ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену.
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