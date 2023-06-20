В МОК заявили, что не принимали решения по участию России в Олимпиаде-2024

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что комитет еще не принял решение касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.



Исполком и сессия МОК проходит 20-22 июня. На пресс-конференции по итогам первого дня исполкома украинский журналист задал вопрос о том, почему МОК игнорирует информацию о том, что российские спортивные деятели поддерживают специальную военную операцию и не принимает мер против них. Представители МОК не поняли вопроса, попросив в следующий раз сформулировать его иначе.

— Не думаю, что молчание — правильно, вероятно, мы разберемся. Наша позиция по Украине и России не изменилась. Мы проявляем солидарность с Украиной и рекомендуем допускать россиян в нейтральном статусе. Решение по участию россиян в Олимпиаде не принято, — приводит «РИА Новости» слова Дюби на пресс-конференции.

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Маргарита Головатенко