«Это хороший результат»: Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции с сайта ru.valdaiclub.com

Президент России Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Экономический рост в этом году будет где-то 2,8%, а может и 3%. И для нашей экономики, той структуры, которую имеет Россия, — это хороший результат, — подчеркнул президент.

Он сообщил, что Россия полностью преодолела спад прошлого года и набрала темп.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всемирный банк прогнозирует рост внутреннего валового продукта России на 1,6% в 2023 году. Аналитики считают, что рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 1,3%. В 2025-м Всемирный банк ожидает рост ВВП России на 0,9%.

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодняшняя тема встречи — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В своей речи Путин затронул практически все изменения в мире, которые произошли за последние 20 лет. Основные тезисы — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов