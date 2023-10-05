Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе

Фото: скриншот от realnoevremya.ru видео на YouTube с канала Winje Agency

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе «за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое». Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

— Его огромное творчество, написанное на норвежском нюнорске и охватывающее самые разные жанры, состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов. Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, его проза также становится все более известной, — говорится в сообщении.

На этой неделе также объявили лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года. Ими стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также советский и американский ученый Алексей Екимов.

Известны также имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Она присуждена «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе». Ее удостоились трое ученых — Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

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Максим Кокунин