Более чем у трети жителей Поволжья выросли расходы на отпуск

Потратили на отпуск в этом году больше, чем в прошлом, 37% жителей ПФО. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВТБ и банка «Открытие».

В этом году отпуск стал дороже у 37% жителей ПФО. Значительно выросли траты у 21% из них, незначительно — у 16%. Снизились траты у 17% респондентов (значительно — у 10%, незначительно — у 7%). Затруднились ответить 7% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

Отдыхали дома 40% жителей Поволжья. Еще треть (33%) провела отпуск на даче, 17% — в гостях у родственников и друзей. Остальные выбрали путешествия в Краснодарский край (7%), российские города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Калининград (10%), Турцию (6%), Кавказ (5%) и Крым (4%).

Расходы на отпуск почти каждого четвертого (24%) респондента составили не более 15 тысяч рублей. От 15 до 30 тысяч и от 30 до 50 тысяч рублей потратили по 16% опрошенных. Еще 11% отдых обошелся в 50—100 тысяч, 6% — 100—200 тысяч рублей. 200—300 тысяч рублей и более потратил всего 1% жителей ПФО. Еще 2% отдыхали бесплатно или за чужой счет.



Напомним, 63% жителей ПФО рассказали, что их ежегодный отпуск имеет стандартную продолжительность — 28 дней. Лишь у 20% отпуск длится дольше. А у 17%, наоборот, меньше.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина