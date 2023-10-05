Казанцы считают, что педагоги должны зарабатывать 93 тысячи рублей в месяц
Средняя величина достойного дохода для педагогов, по мнению казанцев, должна быть равна 93 тысячам рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Почти треть казанцев — 31% — считают, что педагоги должны получать от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Считают, что учителя достойны 80—100 тысяч рублей в качестве зарплаты, 26% респондентов. Назвали доход от 100 до 150 тысяч рублей в месяц еще 13% опрошенных.
Интересно, что мужчины выступали за большие суммы зарплат для учителей, чем женщины: 97 тысяч рублей против 89 тысяч. Респонденты младше 35 лет хотели бы, чтобы выплаты педагогам составляли 88 тысяч рублей, а опрошенные более старшего возраста называли сумму, равную 98 тысячам рублей. Кроме того, чем выше доход горожан, тем более высокую зарплату они предлагали выплачивать учителям.
Наибольшие суммы называли жители Москвы (125 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (100 тысяч рублей).
Напомним, размеры грантов для молодых учителей Казани планируют повысить.
— Мы видим ваше желание расти. Грантовая поддержка несет лишь небольшую материальную помощь, в городском бюджете денег всегда не хватает, но мы будем находить средства, чтобы подчеркнуть нашу благодарность педагогам. Мы повысим размеры грантов, — заявил мэр города Ильсур Метшин.
В то же время в Татарстане сократили выплаты грантов учителям за подготовку победителей Всероссийской олимпиады школьников. Ранее грант выплачивали ежемесячно в течение года, в сумме получалось 120 тысяч рублей. Теперь же выплату будут осуществлять единовременно в уменьшенном объеме — 86 тысяч рублей.
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