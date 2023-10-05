Казанцы считают, что педагоги должны зарабатывать 93 тысячи рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средняя величина достойного дохода для педагогов, по мнению казанцев, должна быть равна 93 тысячам рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Почти треть казанцев — 31% — считают, что педагоги должны получать от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Считают, что учителя достойны 80—100 тысяч рублей в качестве зарплаты, 26% респондентов. Назвали доход от 100 до 150 тысяч рублей в месяц еще 13% опрошенных.

Интересно, что мужчины выступали за большие суммы зарплат для учителей, чем женщины: 97 тысяч рублей против 89 тысяч. Респонденты младше 35 лет хотели бы, чтобы выплаты педагогам составляли 88 тысяч рублей, а опрошенные более старшего возраста называли сумму, равную 98 тысячам рублей. Кроме того, чем выше доход горожан, тем более высокую зарплату они предлагали выплачивать учителям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшие суммы называли жители Москвы (125 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (100 тысяч рублей).

Напомним, размеры грантов для молодых учителей Казани планируют повысить.

— Мы видим ваше желание расти. Грантовая поддержка несет лишь небольшую материальную помощь, в городском бюджете денег всегда не хватает, но мы будем находить средства, чтобы подчеркнуть нашу благодарность педагогам. Мы повысим размеры грантов, — заявил мэр города Ильсур Метшин.

В то же время в Татарстане сократили выплаты грантов учителям за подготовку победителей Всероссийской олимпиады школьников. Ранее грант выплачивали ежемесячно в течение года, в сумме получалось 120 тысяч рублей. Теперь же выплату будут осуществлять единовременно в уменьшенном объеме — 86 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина