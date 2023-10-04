Молодым учителям Казани повысят размеры грантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Размеры грантов для молодых учителей Казани планируют повысить. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на встрече с победителями трех городских педагогических конкурсов.

— Мы видим ваше желание расти. Грантовая поддержка несет лишь небольшую материальную помощь, в городском бюджете денег всегда не хватает, но мы будем находить средства, чтобы подчеркнуть нашу благодарность педагогам. Мы повысим размеры грантов, — приводит его обращение к педагогам пресс-служба мэрии Казани.

Градоначальник вручил денежные сертификаты победителям и призерам грантовых конкурсов. Чествовали не только педагогов, но и образовательные организации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Например, один миллион рублей выиграла школа №18 Вахитовского района Казани. По 400 тысяч рублей получили школа №119 Авиастроительного района, татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района, гимназия №8 Советского района. Гран-при и денежный сертификат в размере 600 тысяч рублей достались татарско-русской школе №65 Московского района.

Напомним, в сентябре воспитатель дошкольной группы казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина стала победителем в номинации среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Учитель казанской гимназии №13 Алиня Шагараева стала одной из пяти лучших педагогов России по итогам конкурса.



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Айрат Назипов