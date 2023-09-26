В Татарстане сократили гранты учителям за подготовку олимпиадников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане сократили выплаты грантов учителям за подготовку победителей Всероссийской олимпиады школьников, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Ранее грант выплачивали ежемесячно в течение года, в сумме получалось 120 тысяч рублей. Теперь же выплату будут осуществлять единовременно в уменьшенном объеме — 86 тысяч рублей.

Выплачивать грант будут за каждого обучающегося призера или победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко