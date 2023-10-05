В Казани ограничат розничную продажу алкоголя из-за матча «Рубин» — ЦСКА

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В столице Татарстана из-за проведения 21 октября матча между казанским «Рубином» и московским ЦСКА ограничат розничную продажу алкоголя. Решение принято Кабмином Татарстана с целью обеспечения безопасности.



Постановлением определены границы территорий, где 21 октября в Казани запрещается розничная продажа алкоголя: по проспекту Амирхана, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.



Также 21 октября 2023 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение сделано для заведений общепита.



скриншот realnoevremya.ru постановления Кабинета министров РТ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в день проведения футбольного матча в Казани»

Напомним, ограничение розничной продажи алкоголя в дни футбольных матчей в Казани вводят не первый раз. Например, оно действовало 15 июля, в день матча за Суперкубок России 2023 года по футболу, 5 августа, в день игры «Рубина» и «Спартака», а также 17 сентября, когда казанский клуб играл с питерским «Зенитом».



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Татьяна Демина