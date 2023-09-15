В Казани ограничат розничную продажу алкоголя из-за матча «Рубин» — «Зенит»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 17 сентября из-за проведения матча чемпионата России по футболу между местным «Рубином» и питерским «Зенитом» ограничат розничную продажу алкоголя. Решение принято Кабмином Татарстана в целях обеспечения безопасности.



Постановлением республиканского правительства определены границы территорий, где 17 сентября запрещается розничная продажа алкоголя: по проспекту Амирхана, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.



Также 17 сентября 2023 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение сделано для заведений общепита.

скриншот realnoevremya.ru постановления Кабмина Татарстана

Напомним, ограничение розничной продажи алкоголя в дни футбольных матчей в Казани вводят не первый раз. Например, оно действовало 15 июля, в день матча за Суперкубок России 2023 года по футболу, и 5 августа, в день игры «Рубина» и «Спартака».



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Татьяна Демина