В Азербайджане задержали экс-госминистра непризнанной НКР Рубена Варданяна

Фото: скриншот от realnoevremya.ru видео с www.youtube.com/watch?v=ArXym-IAHOM

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана при попытке проехать в Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу страны.

Как рассказал источник из окружения Варданяна, он пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. Его задержали во время прохождения моста Акари. Власти Армении пока что не давали никаких официальных комментариев.

В свою очередь погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна, опубликовав фотографию с ним.

скриншот от realnoevremya.ru

— Двадцать седьмого сентября на Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах — ред.) Рубен Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого «государственного министра Нагорно-Карабахской Республики». В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку, — рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

Также о задержании Варданяна написала телеведущая Тина Канделаки, которая назвала его своим другом.

— Моего друга, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна арестовали азербайджанские военные, — говорится в ее сообщении в соцсетях.

В подтверждение слов она привела сообщение супруги Варданяна Вероники Зонабенд.

— Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (самоназвание Карабаха, — прим. ред.), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, — говорится в публикации.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рубен Варданян был назначен госминистром в ноябре 2022 года, а снят с должности в феврале 2023 года. Российский бизнесмен — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре прошлого года он заявил о том, что отказывается от российского гражданства и хочет переехать в Нагорный Карабах.

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Максим Кокунин