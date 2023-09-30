В Азербайджане сообщили о задержании экс-главы МИД Нагорного Карабаха Давида Бабаяна

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-министра иностранных дел и бывшего помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Бабаяну предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в то числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Напомним, экс-глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане на четыре месяца. Ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны за что грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, Рубен Варданян задержан 27 сентября на границе Азербайджана при попытке проехать в Армению. Его доставили в Баку.



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Максим Кокунин