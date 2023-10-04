Минэнерго и Минфин России предложили ввести заградительные пошлины для ряда экспортеров топлива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство энергетики и Министерство финансов России разработали меры стабилизации внутреннего рынка топлива. Их представили на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти.

— Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров, — сообщили в пресс-службе российского правительства.

Там объяснили, что подготовленные меры «сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта». Новак подчеркнул, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу.

По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну.

Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт.

Помимо этого вице-премьер России поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, покупающих дизельное топливо на нефтебазах.



По сообщениям СМИ, правительство России может в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти». Также государство до конца 2023 года продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки.

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Илина Хакимова