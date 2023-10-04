Мишустин заявил, что дистанционное образование не заменит учителя

Никакое дистанционное образование никогда не сможет заменить учителя. Таким мнением поделился премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, обязательно должно сохраняться личное общение ученика с наставником.

— Сейчас как раз когда мы вручали награды… один из уважаемых ученых сказал, что дистанционное образование сегодня уже не ниже качеством, я вот впервые, наверное, на публичном мероприятии не согласился с учителем, с профессором. Я абсолютно точно считаю, что никакое дистанционное образование учителя, человека, наставника не заменит, и это просто даже не надо об этом думать, — сказал он на встрече с учителями.

— Цифровизация — это не процесс ради какой-то галочки, это облегчение. Сервисы и инструменты для того, чтобы учить. Но никто не отменял учителя. Эти элементы не должны превращать общение учителя в какой-то, я бы сказал, формальный процесс, — подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства выразил уверенность, что в памяти любого ребенка после завершения учебы в школы остаются его учителя и дни, которые они провели в стенах родного образовательного учреждения.

Мишустин поделился и своими воспоминаниями о школе, признавшись, что для него это «до сих пор очень яркое воспоминание, и улыбка приходит на лицо».



Министр просвещения России Сергей Кравцов в конце августа исключил возможность дистанционного образования в стране и подчеркнул, что в таком случае не может быть «никакого гармоничного развития». По его словам, школьники не могут обучаться дистанционно, потому что «в таком случае нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками».

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Илина Хакимова