Сергей Кравцов рассказал о судьбе дистанционного образования в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов исключил возможность дистанционного образования в стране. Такое мнение он выразил на десятом общероссийском родительском собрании.

— У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что в таком случае нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении, — передает его слова ТАСС.

Сергей Кравцов напомнил, что дистанционное обучение в стране ввели как вынужденную меру из-за пандемии коронавируса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В марте в Татарстане разрешили перевести на дистанционное обучение школьников, чьи мобилизованные отцы возвращались домой на время краткосрочного отпуска. Такое поручение дал раис республики Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов