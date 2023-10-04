В Лениногорском районе Татарстана из магазина конфисковали просроченный алкоголь

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 9 месяцев 2023 года судебные приставы Татарстана конфисковали алкоголь у нарушителей правил продажи спиртосодержащей продукции в рамках 120 исполнительных производств, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Так, в Лениногорском районе судебные приставы конфисковали в одном из магазинов четыре кеги алкоголя: среди них — пивной напиток и газированный напиток сидр.

В ходе проверки выяснилось, что алкоголь находился в реализации с истекшим сроком годности. Помимо этого у владельца магазина не оказалось ни сопроводительных документов, подтверждающих легальность продукции, ни сертификата соответствия.



Судебные приставы изъяли алкогольную продукцию и передали на уничтожение.

В июне этого года в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». В июле сообщалось, что число погибших от отравления напитком выросло до 46 человек, пострадал еще 61 человек.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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Илина Хакимова