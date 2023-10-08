В Татарстане вырос пассажирооборот общественного автотранспорта

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В августе 2023 года пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане составил почти 124,2 млн пассажиро-километров. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 0,9%, а по отношению к предыдущему месяцу — на 4,2%.



В целом по итогам января — августа пассажирооборот общественного автотранспорта республики достиг 931,6 млн пассажиро-километров. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В шести из восьми первых месяцев 2023 года в регионе наблюдался рост пассажирооборота общественного автотранспорта в годовом выражении. Исключение — июнь (-1,4%) и июль (-3,1%), следует из данных Татарстанстата.

Напомним, по итогам первого полугодия 2023 года пассажирооборот общественного автотранспорта в Татарстане оценивался в 687,8 млн пассажиро-километров. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 5,3%.



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Татьяна Демина