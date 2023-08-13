В Татарстане в первой половине года вырос пассажирооборот общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2023 года пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане составил 687,8 млн пассажиро-километров. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 5,3%.

Больше половины пассажирооборота республиканского общественного транспорта, 370,45 млн пассажиро-километров, пришлось на второй квартал 2023 года. Показатель оказался на 4,8% больше, чем в апреле — июне прошлого года, и на 16,7% больше, чем в январе — марте этого года, следует из данных Татарстанстата.

В первом месяце 2023 года пассажирооборот общественного транспорта в регионе составил 95,9 млн пассажиро-километров, в феврале — 101,3 млн, в марте — 120,1 млн, в апреле — 120,89 млн, в мае — 126,6 млн. В июне он достиг 122,899 млн пассажиро-километров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по итогам января — мая 2023 года пассажирооборот автотранспорта общего пользования в Татарстане оценивался в 564,8 млн пассажиро-километров. Он превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 7%.



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Татьяна Демина