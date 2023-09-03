Минздрав Татарстана: 12% женщин отказываются от аборта после доабортного консультирования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане треть частных клиник отказались от лицензий на прерывание беременности, сообщила детский омбудсмен Ирина Волынец. Клиники стали убирать из перечня эту услугу, инициативу поддержал министр здравоохранения Татарстана, сообщает ГТРК «Татарстан».



Как отметила главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина, новость о беременности для женщины всегда является радостной, однако затем «начинается накручивание»:

— «А как же я здесь, а где же я буду жить, а где я возьму денег, а что я скажу маме?» — это уже является прессом для женщины и прессингуют ее, и она принимает уже другое решение. Поэтому какая была мысль первая — нам будет сложно сказать, но чаще всего — это радость. Поменять отношение к беременным вообще — то есть уже то, что она несет свет в себе, несет в себе свет другой жизни, — это уже другая идеология, и под эту концепцию можно подстроить концепция бережливого отношения к женщине.

По словам Фаткуллиной, инициатива Минздрава Татарстана заключается в том, чтобы усилить контроль за проведением абортов:

— Никто не говорит, что их нужно запрещать. Речь идет о том, чтобы соблюдался установленный порядок, в частности, это проведение доабортного консультирования с участием психолога, соцработника и акушера-гинеколога и «неделя тишины». По оценкам специалистов, после соблюдения этих правил 12% женщин отказываются от проведения абортов. В частных клиниках это редко соблюдают. Что касается абортов по медицинским показаниям, их нужно делать, чтобы сохранить здоровье, а иногда и жизнь женщины.

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Маргарита Головатенко