В России выросла доля отказов от абортов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина рассказала, что доля отказов от абортов в России растет, более 22% женщин, которые планировали его сделать, передумали. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Хочу сказать, что у нас доля отказавшихся от абортов растет, то есть мы видим результаты нашей деятельности. И в этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%. Это 45 тысяч сохраненных жизней. Это очень большое число, — сказала она.

Долгушина отметила, безопасного аборта не бывает, эта процедура всегда влияет на женское здоровье — даже если физического недуга не случится, будет влияние на психологический статус.

В Татарстане треть частных клиник отказались от лицензий на прерывание беременности, сообщила в начале этого месяца детский омбудсмен Ирина Волынец. Клиники стали убирать из перечня эту услугу, инициативу поддержал министр здравоохранения Татарстана.



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Максим Кокунин