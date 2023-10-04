В Татарстане уменьшилась стоимость минимального набора продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На конец августа 2023 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Татарстане составила 5 013,5 рубля в расчете на месяц. Это на 5,5% меньше, чем в июле, но на 5,3% больше, чем в декабре прошлого года.



Стоимость условного набора продуктов питания в Татарстане на конец лета оказалась одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. Ниже показатель только в Саратовской области (4 987,5 рубля), Пензенской области (4 918,4 рубля) и в Мордовии (4 907,7 рубля).

В целом в Приволжском федеральном округе стоимость условного набора продуктов питания на конец августа составила 5 179,42 рубля. По России этот показатель оценивается в 5 816 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в августе 2023 года составила 18 267 рублей. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 3,6%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина