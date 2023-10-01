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Фиксированный набор товаров и услуг в Татарстане подорожал на 3,6%

23:29, 01.10.2023
Фиксированный набор товаров и услуг в Татарстане подорожал на 3,6%
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 18 267 рублей. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 3,6%, следует из данных Росстата.

По сравнению с июлем 2023 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане почти не изменилась. Она уменьшилась на 0,5%.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в конце лета оказалась на 13% ниже, чем в целом по России, и на 3% меньше, чем в Приволжском федеральном округе. Показатели составили 21 004 рубля и 18 830 рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце весны 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане оценивалась в 18 153 рубля в расчете на месяц. Это на 1,1% больше, чем в апреле.

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Татьяна Демина
Справка

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации исчисляется на основе единого условно потребляемого количества товаров и услуг, а также фактических средних потребительских цен по России и субъектам. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг

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