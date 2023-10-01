Фиксированный набор товаров и услуг в Татарстане подорожал на 3,6%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 18 267 рублей. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 3,6%, следует из данных Росстата.

По сравнению с июлем 2023 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане почти не изменилась. Она уменьшилась на 0,5%.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в конце лета оказалась на 13% ниже, чем в целом по России, и на 3% меньше, чем в Приволжском федеральном округе. Показатели составили 21 004 рубля и 18 830 рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце весны 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане оценивалась в 18 153 рубля в расчете на месяц. Это на 1,1% больше, чем в апреле.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина