Более 1,3 тысячи татарстанцев смогут пройти бесплатное переобучение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане стартовал федеральный проект «Содействие занятости», по которому более 1,3 тысячи граждан смогут бесплатно обучиться по наиболее востребованным программам в 65 образовательных организаций в 24 районах. Об этом «Реальному времени» сообщили в АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Возможность принять участие есть у россиян от 50 лет, безработных или находящихся под риском увольнения граждан, женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и не занятых с детьми до семи лет.

Кроме того, пройти переобучение могут граждане до 35 лет, если они не работают от четырех месяцев после армии или получения образования. Также приглашают в проект участников специальной военной операции, лиц, воевавших в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР, и членов семей ветеранов, погибших в ходе СВО.

В 2021 году в Татарстане новую профессию бесплатно освоили 287 человек, а в 2022 году — 714 человек. Самыми востребованными направлениями обучения стали: менеджер по работе с маркетплейсами, предпринимательство, охрана труда, бухгалтерский учет и веб-технологии.



Напомним, в Татарстане ежегодно 1,7—2 тысячи пенсионеров получают новую профессию и устраиваются на работу. По национальному проекту «Демография» им предоставляются бесплатные услуги по дополнительному профессиональному обучению.



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Галия Гарифуллина