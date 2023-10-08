В Татарстане сократился объем транспортных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Татарстане за январь-август 2023 года объем транспортных услуг, оказанных населению, составил 44,981 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 0,9%.

В августе объем транспортных услуг, оказанных татарстанцев, оценили в 6,039 млрд рублей. Это на 2,3% меньше, чем в последнем месяце лета 2022 года.

Доля транспортных услуг в общем объем платных услуг, оказанных жителям республики за январь-август 2023 года, составила 17,3%. В августе она оценивалась в 18,9%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в августе 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 32 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

В целом по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,4%.



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Татьяна Демина