Российские разработчики создали новую платформу документооборота для морских перевозок

Российские разработчики создали платформу документооборота на основе блокчейна, которая ускорит морские перевозки и позволит экспортерам снизить расходы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НТИ.

— Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» разработал блокчейн-платформу электронного документооборота для морского транспорта, получившую название «Е-внештранс». Решение позволит значительно ускорить обмен информацией о перевозимых грузах и уменьшить задержки и перебои в транспортировке. Таким образом, крупные экспортеры и порты смогут экономить десятки миллионов долларов в год, — пояснили специалисты.

Уточняется, что решение представляет собой платформу для передачи транспортно-коммерческих документов, содержащих описание груза и подтверждающих право собственности. Ее основная задача — автоматизировать сложный процесс, который включает сверку информации, выпуск электронной версии документов, электронную подпись, направление данных нужным адресатам и другое.

По словам директора Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрия Шишмакова, в настоящее время в большинстве морских портов коносаменты до сих пор выпускаются только в бумажном виде.

— Доставка такого коносамента от одного участника экспорта к другому может занимать до пяти суток, из-за чего суда простаивают, а эффективность торговли снижается, — сказал он.

По его словам, применение электронного коносамента позволит сократить время оборота грузовых документов в среднем с 4—5 суток до 1—3 часов, что приведет к уменьшению расходов экспортеров.

Напомним, в конце прошлого месяца Минтранс России предложил Татарстану стать первым регионом страны, где полностью перейдут на электронный документооборот на транспорте. Чтобы система заработала, было принято два федеральных закона и десять подзаконных актов, закрепляющих возможность применения электронных перевозочных документов.



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Максим Кокунин