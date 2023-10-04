Объем наличных денег в обращении у россиян в сентябре снизился впервые за 1,5 года

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем наличных денег в обращении в сентябре этого года снизился на 21,6 млрд рублей. Данное сокращение, не обусловленное сезонностью, наблюдается впервые с весны 2022-го, сообщает РБК.

Уточняется, что в марте, апреле и мае прошлого года жители России активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого повышения ключевой ставки. В январе 2023-го сокращение наличности у населения и бизнеса составило 74,5 млрд рублей, но такая динамика типична для начала года.

За январь — август текущего года объем наличных денег в обращении вырос на 1,94 трлн рублей. Этот показатель немного сократился с учетом данных за сентябрь. За весь 2022-й объем наличных в обращении вырос на 2,24 трлн рублей. Рекордный для страны прирост наличных составлял 2,87 трлн рублей в 2020 году.

Напомним, по данным ЦБ, денежная масса в России в национальном определении в августе 2023 года увеличилась на 1 трлн 816,9 млрд рублей, или на 2,1%, то есть до 90,1 трлн рублей.



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Максим Кокунин