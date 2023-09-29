Денежная масса в России в национальном определении в августе выросла на 2,1%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Денежная масса в России в национальном определении в августе 2023 года увеличилась на 1 трлн 816,9 млрд рублей, или на 2,1% — то есть до 90,1 трлн рублей, такая информация содержится на сайте ЦБ.



Денежная масса в январе — августе текущего года увеличилась на 7,7 трлн рублей, или на 9,4%. Годовые темпы роста денежной массы к 1 сентября снизились до 22,9% с 24,7% на 1 августа.

Объем наличных денег в составе денежной массы в августе увеличился на 131,5 млрд рублей, то есть на 131,5 млрд рублей, или на 0,8%, до 17 трлн 377,5 млрд 12,6%.

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Маргарита Головатенко