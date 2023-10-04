Татарстан вошел в пятерку самых востребованных направлений для отдыха в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в пятерку самых востребованных направлений для отдыха в октябре текущего года, сообщает «РИА Новости».

Согласно исследованию, общий спрос на отели и другие объекты размещения во втором месяце осени по всей стране вырос на 23% (год к году).

Самым популярным направлением для отдыха у россиян стала Москва, куда сделано 15% заказов. Следом за ней идет Краснодарский край (12%), который был лидером по числу бронирований в прошлом октябре. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда сделано каждое десятое бронирование. Далее в топе находятся Татарстан, Ставрополье, Калининградская область.

При этом, как отмечают эксперты, средний чек на размещение по России за год увеличился на 8% — до 4,5 тысячи рублей в сутки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, вчера сообщалось, что Казань вошла в десятку городов, оказавшихся наиболее популярными для отдыха семей с детьми, в сентябре этого года. В целом по итогам прошлого месяца столица Татарстана оказалась одним из наиболее популярных городов для путешествий. Так, в сентябре город посетили 3,7% россиян.



За январь — август 2023 года Татарстан посетили 2 846 459 туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 1,96%, или на 56,8 тысячи человек.



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Максим Кокунин