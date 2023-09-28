Эксперты рассказали, куда россияне ездили отдыхать в сентябре

В сентябре этого года для жителей России самым популярным направлением внутри страны стала Москва, за рубежом — Стамбул. Казань тоже вошла в топ привлекательных для соотечественников городов, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Казань посетили 3,7% россиян. Наибольшая доля туристов посетила Москву (столицу выбрали 23,6% респондентов), Санкт-Петербург (15,2%) и Сочи (9,1%). Также в рейтинг популярных российских городов вошли Краснодар (2,8%), Екатеринбург (2,5%), Калининград (2,2%), Нижний Новгород (1,9%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Владивосток (1,4%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За пределами России путешественники выбирали Стамбул (10,5%), Ереван (5,2%) и Дубай (4,9%). Кроме того, респонденты останавливались в Минске (доля — 4,6%), Тбилиси (2,5%), Анталье (2,2%), Алма-Ате (1,9%), Бангкоке (1,8%), Париже (1,7%) и Астане (1,6%).

Чаще всего туристы выбирали короткие поездки: на срок от 1 до 3 дней было сделано 75,1% бронирований внутри России и 59,0% заказов за рубежом.

Напомним, в 2023 году выросла доля россиян, которые не поедут в отпуск в осенний период (до 62% против 54% годом ранее). Часть граждан (15%) проведет осенний отпуск дома. Менее 6% будут ездить по России, на даче останутся 8%. За границу намерены выехать 3%.

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Галия Гарифуллина