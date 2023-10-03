Казань вошла в топ-10 городов для отдыха семей с детьми в сентябре этого года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань вошла в десятку городов, оказавшихся наиболее популярными для отдыха семей с детьми, в сентябре этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Так, специалисты проанализировали данные о бронировании отелей, среди проживающих в которых, помимо взрослых, был еще и ребенок. Выяснилось, что в 2023 году семьи стали чаще проводить каникулы в России: доля заказов внутри страны выросла на 10,6% — до 82,3%.

Первое место в рейтинге популярных для семейного отдыха городов занял Сочи — 17% бронирований. На втором месте — Москва с долей в 15%, а следом за ней — Санкт-Петербург (12%).

В десятку самых востребованных вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград. При этом самый популярный зарубежный город, куда семьи с детьми в сентябре приезжали чаще всего, — это Стамбул. В топ-3 также попали Дубай и Анталья.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в целом по итогам прошлого месяца Казань оказалась одним из наиболее популярных городов для путешествий. Так, в сентябре столицу Татарстана посетили 3,7% россиян. Наибольшая доля туристов посетила Москву (столицу выбрали 23,6%), Санкт-Петербург (15,2%) и Сочи (9,1%). Также в рейтинг популярных российских городов вошли Краснодар (2,8%), Екатеринбург (2,5%), Калининград (2,2%), Нижний Новгород (1,9%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Владивосток (1,4%).

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Максим Кокунин