«Ак Барс» определился с составом на матч с «Северсталью»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Ак Барс» опубликовал состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 против ХК «Северсталь». Главный тренер казанского команды Зинэтула Билялетдинов не стал вносить в него изменения.

Состав казанской команды выглядит следующим образом:

вратари: Артур Ахтямов (Максим Арефьев);

Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Дмитрий Яшкин — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Артем Галимов;

Кристиан Хенкель — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Илья Сафонов (а) — Кирилл Петров;

Никита Евсеев, Семен Терехов, Максим Быков — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк.



realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Сегодня «барсы» встретятся с ХК «Северсталь» на «Татнефть-Арене». Матч начнется в 19.30.



В предыдущей игре «Ак Барс» дома разгромил «Амур» со счетом 5:1. У казанцев забили Кирилл Семенов и Илья Сафонов — они оформили дубли. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. У хабаровской команды голом отличился Станислав Бочаров.



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Айрат Назипов