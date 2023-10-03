Рашид Рахимов раскритиковал действия игроков «Рубина» в эпизодах с пропущенными мячами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер казанского «Рубина» остался недоволен действиями команды в эпизодах с пропущенными мячами в матче с «Уралом». Наставник считает, что футболисты должны были действовать по-другому.

— Не слишком статично защищалась команда? Слишком плохо реагировала. Длинная подача, проигрываем верховую борьбу, мяч отскакивает, и мы не контролируем игрока, который добивает. Второй мяч тем более — при всем уважении к защитнику «Урала» я бы не сказал, что он силен один в один. Когда Бевеев обыгрывал на фланге нашего игрока. И дальше можно было выбивать мяч, но мы не сделали этого. Эпизоды мы не доиграли, — передает слова тренера клубная пресс-служба.

При этом он добавил, что его подопечные слишком часто теряли мяч.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— При той схеме, при которой играл «Урал» сегодня, нужно было искать инсайдные позиции и фланговые позиции, где ты мог делать ситуации три в два. Мы доставляли туда мяч, но после второй передачи шла потеря мяча. Ошибка не в построении, а в техническом браке. Часто начинали играть назад вместо того, чтобы играть между линиями, — подытожил наставник.

Также Рахимов подчеркнул, что не имеет претензий к вышедшим на поле футболистам в плане самоотдачи и желания.

Сегодня «Рубин» проиграл «Уралу» в матче 5-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Для казанцев это уже четвертое поражение в Кубке России. «Рубин» занимает последнее четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров — 4 очка.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов