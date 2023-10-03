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Казанский «Рубин» потерпел четвертое поражение в Кубке России

17:02, 03.10.2023 1
Казанский «Рубин» потерпел четвертое поражение в Кубке России
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» проиграл «Уралу» в матче 5-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч завершился со счетом 2:0 (1:0).

«Урал» открыл счет на 40-й минуте. С передачи Эрика Бикфалви отличился Андрей Егорычев. Уже во втором тайме румынский легионер снова заработал результативный балл, удвоив преимущество хозяев.

Для казанцев это уже четвертое поражение в Кубке России. «Рубин» занимает последнее четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров — 4 очка.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В предыдущем кубковом матче подопечные Рашида Рахимова на своем поле уступили «Ростову». Гости оказались сильнее в серии пенальти.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:27
    Результат по игре. Старый болельщик..
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