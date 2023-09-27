Рустам Минниханов наградил татарстанцев медалью «За доблестный труд»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил семерых татарстанцев медалью «За доблестный труд». Соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.

В частности, за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность» медалью награжден ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана Рустам Равилов.

За «большой вклад в развитие музейного дела в республике» награждена директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева.

За «большой вклад в развитие эстрадного искусства» медалью отмечен артист Анфис Калимуллин из театра татарской эстрады «Мунча Ташы»; за «большой вклад в развитие театрального искусства» награждены помощник художественного руководителя по труппе Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова Лилия Сысоева и артист драмы Альметьевского татарского государственного драматического театра Раушания Файзуллина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также за «заслуги в профессиональной деятельности» были отмечены водитель автомобиля службы главного механика «КАМАЗ-Автотранспорт» Алмаза Зиятдинова и главного инженера этого же предприятия Вячеслава Мизюкаева.

Отдельным указом Рустам Минниханов присвоил звание «Заслуженный работник информатизации и связи РТ» замначальника Управления экономического анализа Экспертного департамента Раиса Татарстана Марии Павловой.

В конце августа Раис Татарстана вручил государственные награды по случаю Дня республики в Казанском кремле. В частности, их удостоились участники спецоперации.



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Илина Хакимова