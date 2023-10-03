Минпромторг: торговые центры «Мега» продолжат работать в России под прежним названием

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал, что сеть торговых центров «Мега» продолжит работать в стране под прежним названием. Об этом сообщает «РИА Новости».



— Группа «Газпромбанк» намерена развивать полученные площади без ребрендинга — в планах сохранение узнаваемого бренда «Мега», — сказал Виктор Евтухов.

Он уточнил, что новому владельцу торговых центров при одобрении сделки государством поставили задачу развивать тысячный профессиональный коллектив «Меги». По его словам, все рабочие места и права сотрудников ТЦ сохранены в полном объеме.

Виктор Евтухов рассказал, что «Газпромбанк» — новый владелец «Меги» — заплатил добровольный взнос в бюджет. Он может быть использован на развитие производственных мощностей, новых инновационных разработок и создание логистических цепочек.

— Группа «Газпромбанк» сейчас разрабатывает стратегию по замещению высвободившихся площадей IKEA и «Мега» после ухода иностранных компаний, которая позволит оперативно заполнить пустующие помещения в соответствии с потребностями рынка и ожиданиями потребителей. При этом завершается аудит инвестиционной программы «Мега», которую российские владельцы бывших активов IKEA в России намерены возобновить в ближайшее время, — добавил Виктор Евтухов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, структура «Газпромбанка» выкупила сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Площади магазинов IKEA в них могут занять новые бренды.



В июле появилась информация, что бывшие площади IKEA, в том числе в торговых центрах «Мега», может занять производитель товаров для сна «Аскона». Компания хочет открыть на этих территориях свои гипермаркеты.



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Максим Кокунин