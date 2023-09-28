Площади IKEA в ТЦ «Мега» могут занять новые бренды

Площади магазинов IKEA в ТЦ «Мега», которыми теперь владеет группа «Газпромбанк», могут занять новые бренды, сообщил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Тигран Хачатуров.



— Сейчас высвободившихся площадей после ухода ряда брендов иностранных компаний становится все меньше. Их активно занимают наши, отечественные бренды — как абсолютно молодые, новые, так и уже узнаваемые, — приводит его слова «РИА Новости».

Партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал считает, что основная задача нового собственника ТЦ — решение вопросов с заполняемостью объектов и увеличением их доходности. По его словам, ТЦ «Мега» «пережили худшие времена» из-за массового ухода якорных иностранных арендаторов. Особенно сильно потеряли в посещаемости после ухода IKEA.

— Со временем на IKEA найдется достойная замена. Сейчас рынок активно развивается в тех сегментах, которые просели в 2022 году, появляются новые игроки, плюс старые увеличивают свои форматы, активно растет категория fashion за счет развития новых форматов универмагов, укрупнения концепций российских брендов и выхода на рынок новых иностранных игроков, — рассказал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Структура «Газпромбанка» выкупила сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres.

В июне «Реальное время» писало, что белорусский аналог IKEA — Swed House — может открыться в Казани уже в этом году, владельцы ведут переговоры с несколькими торговыми центрами. Однако ТЦ «Мега» среди них нет.

В июле появилась информация, что бывшие площади IKEA, в том числе в торговых центрах «Мега», может занять производитель товаров для сна «Аскона». Компания хочет открыть на этих территориях свои гипермаркеты.



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Маргарита Головатенко