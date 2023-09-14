«Коммерсантъ»: сеть ТЦ «Мега» может выкупить структура «Газпромбанка»

Структура «Газпромбанка» хочет выкупить сеть торговых центров «Мега», принадлежащую шведской компании Ingka Centres. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники на рынке недвижимости.

Уточняется, что стороны уже могли достичь определенных договоренностей. При этом в «Газпромбанке» не прокомментировали возможную сделку.

В Ingka Centres сообщили, что компания рассматривает различные варианты для торговых центров «Мега» в России. Но на это требуется время, добавили там.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне «Реальное время» писало, что белорусский аналог IKEA — Swed House — может открыться в Казани уже в этом году, владельцы ведут переговоры с несколькими торговыми центрами. Однако ТЦ «Мега» среди них нет.

В июле появилась информация, что производитель товаров для сна «Аскона» может занять бывшие площади IKEA, в том числе в торговых центрах «Мега». Компания хочет открыть на этих территориях свои гипермаркеты.



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Айрат Назипов