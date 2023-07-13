В Роскачестве сообщили, что халяльной продукции доверяет половина россиян

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества провел опрос и выяснил отношение российских потребителей к халяльной продукции (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, половина потребителей халяльной продукции доверяет ее качеству.

Каждый третий опрошенный считает, что халяль — полезная пища, которая подходит для правильного питания (34%), 35% считают, что в ней отсутствуют вредные добавки, консерванты, ГМО. Еще для 18% респондентов халяль экологически чистая продукция.

В то же время халяльная продукция воспринимается потребителями чаще всего как соответствующая мусульманским традициям (49%) и разрешенная для мусульман (46%).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также в исследовании говорится, что при выборе 40% потребителей оценивают свежесть продукта, 35% — высокое качество. Реже среди критериев выбора назывались широкий выбор отечественных и зарубежных торговых марок, разных производителей и приветливость продавцов.



Чаще всего халяльную продукцию приобретают в сетевых супермаркетах, магазинах у дома (44%) и в сетевых гипермаркетах (40%).

И лишь около трети ответили, что покупают продукты в специализированных магазинах халяльной продукции.

Большинство потребителей обычно покупают мясо птицы, около половины (49%) приобретают мясосодержащие продукты (полуфабрикаты, сосиски, сардельки, колбасу, котлеты).

В перечень продуктов, которые опрошенные хотели бы приобретать, чаще всего также входят мясо птицы и мясосодержащие продукты.

— В 2023 году на базе Роскачества был создан национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг. Задача центра — информировать более широкий круг потребителей о продукции халяль, сотрудников торговых точек о правилах размещения халяльной продукции на полках, так как зачастую размещение продукции происходит с нарушениями, наблюдается контаминация/соприкосновение с продукцией из свинины, — прокомментировал Марат Низамов, руководитель Центра компетенций халяль при Роскачестве.

По состоянию на январь этого года в Татарстане насчитывалось более 100 производителей продукции халяль, в том числе 20 компаний являются экспортно ориентированными, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова