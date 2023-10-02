Аллея Владимира Жириновского появится в Высокогорском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На территории СНТ «Светлый Яр» Высокогорского района Татарстана появится «аллея Владимира Жириновского — Владимир Жириновский аллеясы». Такое решение утвердил глава исполкома района Ренас Салахутдинов.

Также различные названия получили 10 улиц в селе Высокая Гора и три улицы в селе Пановка. В поселке Инеш и деревне Эстачи названия присвоили суммарно 30 улицам.

Владимир Жириновский скончался в апреле прошлого года. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Спустя неделю после его кончины в татарстанском отделении фракции ЛДПР предложили установить памятник лидеру партии Владимиру Жириновскому в Казани.



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Айрат Назипов