В Нижнекамске госпитализировали 11-летнего ребенка, выпавшего из окна многоэтажки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделей Гайнутдиновой

Из окна пятого этажа дома на Проспекте Вахитова в Нижнекамске выпал 11-летний мальчик. С тяжелыми травмами его доставили в местную больницу, сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

По данным надзорного ведомства, ребенок пытался перелезть с окна на балкон. Сейчас по факту инцидента организована процессуальная проверка, ее ход контролирует городская прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, семья пострадавшего ребенка является благополучной и не состоит на профилактических учетах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале лета в Казани из окна пятиэтажного жилого дома по ул. Минской выпал двухлетний ребенок. От полученных травм он умер на месте.

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Айрат Назипов