Из окна квартиры на улице Минской в Казани выпал двухлетний мальчик — он скончался на месте

Фото: Прокуратура Татарстана

Казанская прокуратура проводит проверку по факту смертельного падения ребенка из окна многоэтажки в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Трагедия произошла сегодня, 1 июня, в районе 15:00. По предварительным данным, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Минской. От полученных травм мальчик скончался на месте.

На место происшествия выехал зампрокурора Советского района города Казани. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Прокуратура Татарстана

В конце марта в Нижнекамске госпитализировали 7-летнего ребенка, который упал с четвертого этажа дома. Инцидент произошел на улице Корабельной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего),



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Айрат Назипов