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Почти половина россиян хочет накопить средства на старость перед выходом на пенсию

03:23, 03.10.2023
Почти половина россиян хочет накопить средства на старость перед выходом на пенсию
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накопить деньги на спокойную старость планирует 45% жителей России. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ».

До выхода на пенсию четверть россиян хочет построить дом. Среди целей также покупка квартиры (24%), поиск нового увлечения (22%) и открытие своего дела (18%). Сменить город проживания, заговорить на новом языке и купить дачу хотели бы по 13% орошенных, побывать в кругосветном путешествии — 11%, а получить высшее образование — 6%.

Респонденты до 30 лет чаще говорили о приобретении квартиры и хобби, а опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет — о строительстве дома.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России могут проиндексировать на 7,5%. Это повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн человек среди этой категории россиян.

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Галия Гарифуллина
ЭкономикаФинансыОбщество

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